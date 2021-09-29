Москва, 29 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Ситуация с лимитом государственного долга США длится уже давно, и чтобы решить ее кардинально, нужно поменять всю структуру американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала опасения минфина США по поводу возможного исчерпания денежных средств уже в октябре 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Нельзя сказать, что к сложившемуся положению дел привела политика нынешнего президента Америки Джозефа Байдена, — сказала она. — Эта ситуация длится уже довольно давно и связана с самим подходом США к использованию денежных средств в большем количестве, чем имеется у государства. Чтобы изменить данную ситуацию кардинально, нужно по сути поменять всю структуру экономики, а это может сделать только настоящий лидер своей страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова заявила, что Америка продолжит жить в долг, пока с этим будет согласна большая часть стран, втянутых в торговые отношения с США.