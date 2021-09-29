Гавана, 29 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Туристический курорт Ольгин, расположенный на востоке Кубы, завершает подготовку к восстановлению своих услуг. Об этом пишет Prensa Latina.

baetzpetra Пальма на острове Куба

Туристический сезон в Ольгине официально возобновится 1 октября, когда прибудет первый в этом сезоне рейс авиакомпании AirTransat.

Для того чтобы принять гостей из Канады, система туризма на этой территории работает над санитарной перепроверкой гостиничных и внегостиничных объектов с целью гарантировать спокойное и защищенное место отдыха.

Это подтвердил Prensa Latina делегат министерства туризма в Ольгине Эдди Сантос, который также подчеркнул, что отель Brisas Guardalavaca, расположенный на популярном морском курорте Гвардалавака, уже получил сертификат гигиенического и безопасного туризма.

Это условие гарантирует выполнение санитарных протоколов, разработанных министерствами туризма и здравоохранения для профилактики, контроля и борьбы с COVID-19, отметил он.

Этот объект будет первым, который откроется рядом с отелем Playa Pesquero, примерно в 10 минутах езды от Гуардалаваки, поскольку по мере увеличения объемов воздушных перевозок в Ольгин, постепенно будут подключаться и другие.

Сантос подчеркнул, что к 18 октября все работники будут привиты по полному графику вакцинации против COVID-19, что демонстрирует приверженность сектора защите своих работников и клиентов.

В свою очередь, заместитель делегата минтуризма в Ольгине Яима Суарес сообщила о подготовке к возобновлению обслуживания в Гуардалаваке, где были проведены различные ремонтные и профилактические работы для повышения комфортабельности жилых и внеотельных помещений.

Одним из объектов, который будет торжественно открыт, станет Международный центр дайвинга, отвечающий требованиям класса А, благодаря характеристикам здания, помещениям для постоянного пребывания клиентов и технического персонала, прямому доступу, парковке и комплексной подготовке дайверов.