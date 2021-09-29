Москва, 29 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Америка продолжит жить в долг, пока эта ситуация будет устраивать большую часть стран, втянутых в торговые отношения с США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя опасения минфина США по поводу потолка госдолга.

Мировая экономика под угрозой

«Страна будет продолжать жить в долг, пока такая ситуация будет устраивать большую часть стран глобального мира, втянутых в торговые отношения с США, — сказала Новикова. — На данный момент таких стран насчитывается порядка 56, для которых США является ключевым торговым партнёром, при этом для Китая таких стран насчитывается на текущий момент уже около 124».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США предупредил о том, что скоро может столкнуться с исчерпанием резервов.