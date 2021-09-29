Москва, 29 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Ставки на вылов рыбы и морепродуктов пересмотрят впервые за 16 лет, сообщил 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По словам премьер-министра, соответствующий законопроект рассмотрит правительство России. При этом ставки не меняли более 16 лет, отметил он.

«Причём ставки будут увеличены только на те виды рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт», — заявил Мишустин.

При этом на вылов сельди, сайры, ряпушки, карася и других социально значимых видов ставки останутся на прежнем уровне.

Глава правительства отметил, что законопроект позволит предприятиям увеличить поступления в бюджеты разных уровней. Также предусмотрен механизм предоставления льгот для тех, кто вкладывается в развитие отрасли.