Брянск, 29 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В убийстве, совершённом с особой жестокостью, виновны двое жителей посёлка Белые Берега Брянской области. Осуждённые избили и заживо закопали своего знакомого, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе Брянского областного суда,

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Злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения затеяли ссору со своим знакомым, с которым находились в неприязненных отношениях. Они избили его деревянным бруском и отнесли к заранее выкопанной яме. Увидев, что мужчина ещё жив, преступники «добили его лопатами, одновременно закапывая и лишая возможности дышать».

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт подсудимым. На основании него, Брянский областной суд назначил одному фигуранту 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, другому — 19,5 лет в колонии особого режима. После отбытия срока наказания их также ограничили в свободе на 1,5 года.

Приговор ещё не вступил в законную силу.