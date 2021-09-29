Томск, 29 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. С начала отопительного сезона в Томске к теплу подключили 3271 дом из 3419. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

В Ленинском районе подключено 743 дома из 756, в Кировском — 712 из 735, в Советском — 843 из 920, в Октябрьском — 973 из 1008. За прошедшие сутки тепло дали в 108 домах.

Неподключенными по разным причинам остаются 148 томских домов. Одной из причин является ремонт на теплосетях. Изношенные трубы получили повреждения при запуске теплоснабжения, теплоэнергетики их экстренно устраняют, заверили в мэрии

Как сообщало ИА REGNUM, в десяти муниципальных образованиях Ростовской области начался отопительный сезон.

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