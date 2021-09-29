Москва, 29 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Конгресс США примет решение о повышении потолка государственного долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала информацию о том, что, по данным министерства США, если потолок госдолга не будет повышен, то денежные резервы США могут быть исчерпаны уже в октябре.

Минфин США на купюре 10 Долларов США

«Для США сложившаяся ситуация с исчерпанием лимита госдолга до конца 2022 года не является абсолютно новым явлением, — сказала Новикова. — Каждый раз одна из так называемых оппозиционных партий пытается выторговать для себя определенные преференции в процессе голосования, а Конгресс США в итоге принимает решение о повышении потолка госдолга. Что же касается самого лимита по госдолгу, то, конечно же, он будет пересмотрен в сторону увеличения, так как других вариантов для США пока не существует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, денежные средства министерства финансов США могут иссякнуть 18 октября 2021 года.