Саратов, 29 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, предусматривающий продление беззаявительного порядка предоставления ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет (на обучающихся в общеобразовательных организациях — до 18 лет). Заседание на эту тему прошло 29 сентября. Закон принят в целях усиления соцзащиты семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает минтруда и соцзащиты области.

Infanti.com.br Детское пособие

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Выплату пособия продлили до 31 марта 2022 года 72 тыс. получателям на 118 тыс. детей. Базовый размер выплаты составляет 463,42 рубля. На получение пособия могут претендовать жители, чей среднедушевой доход за последние 12 календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления, не превышал величину прожиточного минимума на душу населения в Саратовской области (9844 рубля).

Выплата пособия продлевается автоматически без заявления от жителей области. Для того, чтобы пособие выплачивалось и после 31 марта 2022 года, получателям необходимо в любое время с октября 2021 года и по март 2022 года подать в учреждения соцподдержки населения или многофункциональные центры соответствующие заявления.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 1 октября планируют увеличить оклад чиновников. В случае принятия законопроекта губернатор, спикер облдумы и вице-губернаторы получат 70% надбавок от оклада, первый зампред правительства и облдумы — 65%, зампреды облдумы и председатель Счетной палаты — 35%, председатель облизбиркома — 30%, региональные омбудсмены — 20%.

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