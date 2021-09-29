Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В связи с предстоящим 1 декабря 2021 года запуском в Петербурге новой крупной зоны платной парковки городской комитет по транспорту напомнил о тех категориях автомобилистов, которые смогут парковать свой автотранспорт в платной зоне парковки бесплатно.

Платная парковка в Петербурге

К таким категориям, не считая имеющих определенные льготы жителей самой платной зоны, отнесены многодетные семьи и владельцы электромобилей. Уже с 1 ноября они могут начать оформление соответствующего парковочного разрешения — через МФЦ или портал Госуслуг. Срок действия парковочного разрешения составляет три года.

Многодетной семьей считается семья, у которой трое и более несовершеннолетних детей, включая приемных, причем и родители, и дети должны быть гражданами РФ, а также иметь место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге. Получить парковочное разрешение может один из родителей (усыновителей / опекунов / попечителей), являющийся собственником транспортного средства. На одну многодетную семью можно оформить только одно парковочное разрешение.

Также бесплатное парковочное разрешение можно получить на электромобиль. «Если автомобилист владеет несколькими электромобилями, на каждый оформляется отдельное парковочное разрешение», — пояснили в комтрансе.

Из числа местных жителей платной зоны бесплатно оформить парковочное разрешение могут следующие категории собственников жилого помещения: участники Великой Отечественной войны; малолетние узники концлагерей; граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Для остальных местных жителей парковочное разрешение можно оформить на год, два или три. Ежегодная плата составляет 1 800 рублей.

В настоящее время пилотная зона платной парковки функционирует на 28 улицах Петербурга. Стоимость 1 часа размещения транспортного средства на парковочном месте составляет: категория А и М — 30 руб.; категория В — 60 руб.; категория С — 120 руб.

Приобрести месячный абонемент на пользование платной парковкой можно в зависимости от категории транспортного средства за 6000, 12 000 и 24 000 рублей соответственно, а также годовой за 54 000, 108 000 и 216 000 рублей

Напомним, новая зона платной парковки охватит 71 улицу в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.