Москва, 29 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Полный отказ человечества от двигателей внутреннего сгорания — это долгосрочная перспектива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«Если говорить о полном отказе от двигателей внутреннего сгорания — это всё-таки долгосрочная перспектива, — сказал Каленов. — Спрос на нефть и нефтепродукты растет. Крупнейшие мировые автопроизводители заявляют сроки (падения этого спроса — прим. ИА REGNUM) не раньше середины 2030-х годов. Пока же автомобили с ДВС остаются востребованными. В целом по миру автолюбителям привычнее и дешевле пользоваться транспортом с двигателями внутреннего сгорания. Здесь речь идет и о запасе хода, и о стоимости владения. Плюс ко всему пока еще нет широко распространенной для электрокаров инфраструктуры».

А на ее создание, как пояснил Каленов, потребуется еще много времени и средств.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по востребованности электромобилей РФ пока существенно отстает от США и ряда других стран.