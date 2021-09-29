Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Будущий музей истории Ростова-на-Дону пополнился несколькими десятками экспонатов. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

Приём экспонатов ведётся с августа 2021 года. За это время на хранение поступило более 150 предметов. В ближайшее время предметы будут рассмотрены экспертами фондово-закупочной комиссии.

Экспозиция временно размещена в историческом парке «Россия — моя история».