Лиски, Воронежская область, 29 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В городе Лиски Воронежской области православный священник освятил аниме-магазин. Сообщение об этом появилось в соцсетях — в сообществе магазина 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Русское аниме

«Спасибо батюшке Игорю за освящение нашего аниме магазина. Ещё со стародавних времён аниме индустрия была близка к православной церкви. Борьба со злом, демонами, другой нечистой силой, а так же стремление героев к созиданию любви и добра — часто встречающийся нарратив в различных аниме и мангах. Сразу вспоминается «Евангелион», «Адепт Святого знака», «Мой последний день», «Синий Экзорцист» и многие другие аниме пропитанные христианской философией. Мы-анимешники! С нами Бог!», — такой пост появился в сообществе.

Отметим, что в комментариях большинство пользователей горячо поддержали решение владельцев магазина, хотя нашлись и те, кто высказался против

«Я верующий человек и почитаю русские традиции, поэтому в день открытия решил освятить его. Трудностей не было: позвонил в церковь и мне дали добро. За что батюшке Игорю хочу сказать большое спасибо», — прокомментировал предприниматель Илья Певко свое решение «Вести-Воронеж».

Отметим, что с 2000 года в Воронеже проводится Всероссийский фестиваль японской анимации, который ежегодно — до 2020 года, когда его вынужденно провели в онлайн-формате — принимал тысячи поклонников аниме со всей страны и даже из сопредельных государств.