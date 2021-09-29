Под Воронежем священник освятил аниме-магазин
Лиски, Воронежская область, 29 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В городе Лиски Воронежской области православный священник освятил аниме-магазин. Сообщение об этом появилось в соцсетях — в сообществе магазина 29 сентября.
Отметим, что в комментариях большинство пользователей горячо поддержали решение владельцев магазина, хотя нашлись и те, кто высказался против
«Я верующий человек и почитаю русские традиции, поэтому в день открытия решил освятить его. Трудностей не было: позвонил в церковь и мне дали добро. За что батюшке Игорю хочу сказать большое спасибо», — прокомментировал предприниматель Илья Певко свое решение «Вести-Воронеж».
Отметим, что с 2000 года в Воронеже проводится Всероссийский фестиваль японской анимации, который ежегодно — до 2020 года, когда его вынужденно провели в онлайн-формате — принимал тысячи поклонников аниме со всей страны и даже из сопредельных государств.