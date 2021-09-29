Москва, 29 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. По востребованности электромобилей РФ пока существенно отстает от США, Великобритании, Японии и Нидерландов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

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«Помимо Китая, электротранспорт востребован в США, Великобритании, Японии и Голландии. Россия по этому показателю пока существенно отстает, — сказал Каленов. — По различным оценкам, в РФ не более 10 тыс. легковых электромобилей. Для сравнения, легковых автомобилей на бензиновом и дизельном топливе у нас около 45 млн единиц. Поэтому пока рано говорить о бурном развитии электротранспорта в ближайшие годы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, несмотря на рост популярности электромобилей, их количество в общемировых масштабах остается незначительным.