Владимир, , 15:53 — REGNUM Временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области может стать заместитель министра труда и соцзащиты России Ольга Баталина, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Ольга Баталина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Баталина занимает пост заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации с 2020 года. В 2021 году на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва она вошла в число кандидатов от «Единой России», которые получили мандаты в парламент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 сентября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что оставит свой пост и примет мандат депутата Госдумы от ЛДПР. Он проработал в должности главы региона три года.

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