Москва, 29 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Фотограф Дмитрий Исхаков, бывший муж певицы Полины Гагариной, стал гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Запись его интервью доступна на одноимённом канале с 29 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полина Гагарина

В ролике Исхаков рассказал о взаимоотношениях с Гагариной, их расставании, а также причинах судебного иска против неё. «Мне кажется неправильным и нездоровым то, что я не могу войти в дом, даже если там нет Полины, и быть рядом с дочерью. То есть её растит няня, меня это не устраивает», — объяснил фотограф.

«Никто ни на кого не нападает, это важный момент. Есть отстаивание своего права видеть дочь, участвовать в её жизни», — продолжил Исхаков. Он также заявил, что его график общения с дочерью «зависит от настроения» Гагриной, отчего он не всегда может общаться со своим ребёнком, когда этого захочет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Исхаков подал в суд на Полину Гагарину. Причиной иска стало установление графика его общения с их общей дочерью.