Афины , , 15:57 — REGNUM Греко-французское соглашение об обороне должно быть внесено в парламент Греции к концу этой недели для ратификации пленумом парламента. Об этом сообщает AMNA 29 сентября со ссылкой на источники в парламенте.

Флаг Греции George E. Koronaios

По имеющимся данным, соглашение будет обсуждено соответствующим парламентским комитетом во вторник, 5 октября, а затем отправится на пленум в четверг, 7 октября.

Те же источники сообщили, что брифинг премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса в парламенте состоится в тот день, когда будет обсуждаться ратификация соглашения.

Накануне сообщалось, что по условиям соглашения Греции предлагаются три французских фрегата по очень хорошей цене, корабли полностью вооружены и их поставки ожидаются в рекордно короткие сроки. Греция и Франция, по информации из источников, также взяли на себя обязательство в рамках своего соглашения о стратегическом партнерстве, что, помимо рамок существующих структур (НАТО и ЕС), они будут оказывать друг другу военную помощь в случае необходимости.

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