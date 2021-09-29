Москва, 29 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Несмотря на рост популярности электромобилей, их количество в общемировых масштабах остается незначительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал мнение экспертов ОПЕК о том, что главный долгосрочный фактор, ограничивающий рост спроса на нефть — это увеличение парка электрокаров.

Kirill Borisenko Электромобиль

«Электромобили, безусловно, оказывают существенное влияние на мировой спрос на нефть, — сказал Каленов. — Однако, несмотря на рост популярности электромобилей, пока их количество в общемировых масштабах не столь значительно. При этом спрос на электротранспорт в мире в принципе неравномерный. Наибольшее количество электрокаров и гибридных автомобилей приходится на рынок Китая — это примерно 2 млн единиц».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, электрокары пока не пользуются спросом в России.