Тбилиси, 29 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Масштабные празднества Тбилисоба, как называют в Грузии День Тбилиси, в этом году не состоятся из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом 29 сентября сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании правительства города.

Тбилиси

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«В начале октября всегда проводится народный праздник, который действительно очень подходит этому городу… Мы не сможем провести праздничные мероприятия и в этом году», — сказал Каладзе.

Он сообщил, что по случаю праздника состоится концерт. Его будут транслировать в режиме онлайн. На концерте также наградят почетных жителей Тбилиси.

Стоит отметить, что праздник Тбилисоба отмечают с 1979 года. В 2020 году его также отменили из-за карантинных мер. Ранее этот праздник не отмечали только с 1989 по 1994 год.