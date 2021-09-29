Гавана, 29 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил соболезнования семье и коллегам актёра Мануэля Порто. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Мои соболезнования семье и коллегам Мануэля Порто, создателя проекта Korimakao и стольких незабываемых персонажей», — написал Диас-Канель.

Он назвал скончавшегося на 76-м году жизни Порто «великим художником и убеждённым патриотом»: «Его личная и общественная деятельность является одной из самых актуальных в кубинской культуре. Пусть его ценное этическое и художественное наследие никогда не будет утрачено».