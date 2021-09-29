Москва, 29 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Мировая экономика восстанавливается от коронавирусных последствий, и спрос на энергоресурсы растет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы ОПЕК о том, что до 2045 года нефть останется основным видом топлива в мировом энергобалансе.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«Экономика постепенно восстанавливается от коронавирусных последствий, а значит, спрос на энергоресурсы растет. Это подтверждается ростом цен на нефть и газ. Говорить о том, что какие-то традиционные энергоносители полностью уйдут в прошлое, пока преждевременно, — сказал Каленов. — В производстве около 80% продукции прямо или косвенно задействованы углеводороды. Они и их элементы могут использоваться как в качестве сырья, так и в качестве энергоресурсов. В первую очередь это касается как раз нефти, поэтому в ближайшие десятилетия спрос на нее будет сохраняться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе остается еще слишком небольшой.