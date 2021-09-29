Лондон, 29 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Окаменелые кости двух прежде неизвестных видов спинозавров обнаружены на британском острове Уайт. Эти крупные хищные динозавры жили более 93 млн лет назад, говорится в статье в научном журнале Scientific Reports.

JerzyGorecki Динозавр

Жители острова, который находится у южных берегов Великобритании, восемь лет назад нашли кости динозавров на побережье. Здесь залегают породы, которые постепенно разрушают вода и ветер.

Поиски на этом месте продолжили учёные. Они обнаружили фрагменты челюстей, черепа, позвонки и другие кости ранее неизвестных существ. Даррен Найш из Саутгемптоновского университета и его коллеги полагают, что такие спинозавры весили несколько тонн и имели около девяти метров в длину. Таким образом, они попадают в число самых крупных хищников, которые обитали в Европе в начале мелового периода.

Новые виды назвали Ceratosuchops inferodios и Riparovenator milnerae. Палеонтологи считают, что находка может указывать на появление первых спинозавров в Европе, а не в Африке.

Спинозавры относятся к крупнейшим хищным динозаврам. Они обитали на территории современной Африки и Европы в середине мелового периода, примерно 112−93 млн лет назад. У этих хищников были длинные ноги и хвост, удлиненный череп, крупный «парус» на спине. Питались они предположительно в пресноводных озерах и реках.

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