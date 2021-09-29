Архангельск, 29 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области COVID-19 подтвердился у 285 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Среди новых заболевших — 122 архангелогородца, 46 северодвинцев, 20 жителей Вельского района, 19 — Новодвинска, 15 — жителей Виноградовского района. Инфекцию выявили также у жителей Виноградовского, Плесецкого, Пинежского, Каргопольского и других районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске рост заболевших ковидом спровоцировал нехватку реанимационных коек.