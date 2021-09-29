Нижний Новгород, 29 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Человеческие останки нашли на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде во время ремонта. Челюсти, раздавленный череп и части тазобедренных суставов раскопал один из рабочих во время прокладки новых дорожек. Об этом написали нижегородские СМИ 29 сентября.

Кривошеина Мария Нижний Новгород

Обнаруживший останки рабочий Батырбек Гобозов, рассказал, что не сразу понял что откопал.

«Сначала подумал, что это просто кости. Когда начали спускаться ниже, увидели останки человека. Было страшно проводить работы. У меня промелькнула мысль, что мы потревожили покой мертвого», — рассказал он.

Найденные человеческие останки направили на исследование ученым на исторический факультет одного из нижегородских университетов.