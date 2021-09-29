Сергиев Посад, Московская область, 29 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Сергиевом Посаде. Об этом 29 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 292 человек. Следом за Сергиевым Посадом идет Пушкино, где за этот же период официально подтверждено заражение 113 человек новой инфекцией. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 78 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1223 новых случая COVID-19. Отметим, что по состоянию на 29 сентября в десяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.