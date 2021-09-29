Москва, 29 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Доля возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе остается еще слишком маленькой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы ОПЕК о том, что нефть останется основным видом топлива в мировом энергобалансе.

Зеленая энергетика

«Несмотря на активные разговоры о формировании «зеленой» энергетики, доля возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе пока еще слишком мала, — сказал Каленов. — И в ближайшее время ситуация кардинально не изменится. Так, производство солнечной энергии резко подорожало, а природные факторы, как, например, затяжное отсутствие ветра, также не всегда благоприятствуют производству «зеленой» энергии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что США и ЕС перейдут в режим агрессивного строительства большого количества ветряных и солнечных электростанций.