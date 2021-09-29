Москва, 29 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Правительство РФ направит 62 регионам России 10 млрд рублей в рамках механизма зернового демпфера, сообщил 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Впервые направим в регионы свыше 10 млрд рублей в рамках нового механизма зернового демпфера, который был принят этим летом», — заявил он.

Мишустин напомнил, что правительство привязало экспортные пошлины на сельхозпродукцию к ценам зерновых на мировом рынке. И теперь за счёт плавающих ставок может предоставлять дополнительные средства производителям пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы.

Глава правительства уточнил, что средства для аграриев получат 62 субъекта Федерации — в зависимости от объёмов полученной продукции. Средства позволят компенсировать до половины затрат на производство и реализацию зерновых культур.