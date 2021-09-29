Кострома, 29 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Студент Костромского технологического техникума принёс гранату, чтобы убедить преподавателей не отчислять его изссуза. Об этом сообщает «Kostroma today».

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Инцидент произошёл 29 сентября. Молодой человек упомянул о своем намерении в разговоре с друзьями. Беседу услышали другие студенты и доложили о случившемся преподавателям.

Как пояснили корреспондентуИА REGNUM в управлении Росгвардии по Костромской области, граната оказалась не настоящей.

«Установлено, что это страйкбольное имитационное средство, не являющееся боеприпасом, и не представляет опасности окружающим» , — пояснили специалисты.

Будет ли проведена профилактическая работа с молодым человеком и его семьёй, не известно. Директор техникума Алексей Баскаков отказался общаться с журналистами.