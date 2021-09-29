Москва, 29 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и КНР будет расти в контексте не только номинальных показателей, но и физических объемов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила ассистент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Алина Ширяева. Так она прокомментировала прогнозы министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что товарооборот между РФ и Китаем может вырасти до исторических максимумов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Значительный относительный рост торговли между Россией и Китаем в 2021 году может отчасти быть объяснен событиями 2020 года, по итогам которого товарооборот упал на 8% (по сравнению с 2019), — сказала Ширяева. — При этом даже с учетом восстановления после «неудачного» торгового года можно отметить опережающий рост. Поэтому есть все основания согласиться с Решетниковым, причем в контексте не только номинальных денежных показателей, но и физических объемов товарооборота».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что часть экспортных потоков Китая перераспределились в пользу РФ.