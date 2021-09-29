Самара, 29 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Несанкционированный автопробег участников молодежного автомобильного сообщества пресекли в Самарской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Андрей Кожаев Автопробег

Сообщается, что в социальной сети была размещена информация о подготовке несанкционированного автопробега участников молодежного автомобильного сообщества 26 сентября 2021 года. На возможное место встречи автомобилистов в г. Самаре прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы.

Отмечается, что примерно в 20:00 часов стражи порядка обнаружили группа молодых людей на 25 автомобилях. Они установили их личности и провели профилактические беседы о недопустимости нарушений общественного порядка и правил дорожного движения.

«В ходе проведенной работы в отношении троих граждан составлены административные материалы за нарушения Правил дорожного движения, в том числе один материал по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что молодые люди отправились в г. Отрадный, где их остановили сотрудники Госавтоинспекции.

«Сотрудники вновь предупредили о недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий и потребовали воздержаться от нарушений общественного порядка. В отношении водителей сотрудниками ОМВД России по г. Отрадному составлено 10 административных материалов за различные нарушения ПДД РФ, в том числе один — за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», — сообщает пресс-служба.