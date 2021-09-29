Москва, 29 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Часть экспортных потоков Китая перераспределились в пользу РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила ассистент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Алина Ширяева. Так она прокомментировала прогнозы министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что товарооборот России и Китая может достичь исторических максимумов.

Iecs США и Китай

«Международная торговля регулярно ставит рекорды, и зачастую причина не в реальном повышении исходного показателя, а в сильном влиянии инфляционных процессов в торгующих странах и изменениях валютного курса, — сказала Ширяева. — Тем не менее во взаимной торговле России и КНР действительно наблюдается физический рост товарооборота. Это может быть связано с торговой войной между США и Китаем и перераспределением экспортных потоков последнего в пользу России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшие годы Китай будет наращивать спрос на нефтепродукты.