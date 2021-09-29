Ярославль, 29 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина выиграл в суд после обморожения в криокапсуле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославский областной суд.

Ярославский областной суд

В ноябре 2020 года мужчина пришёл в фитнес-студию для того, чтобы пройти специальную процедуру — нахождение в криокапсуле в течение двух минут при температуре от минус 130 до минус 150 градусов Цельсия. Стоимость такой услуги составила тысячу рублей. По итогу мужчина получил обморожение кожи на лице 1 и 2 степени, после чего обратился с претензией к владелице студии, однако ему отказали.

Тогда мужчина обратился в суд с требованием взыскать моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Владелица фитнес-студии требования не признала, указав, что, вероятно, мужчина сам нарушил правила нахождения в капсуле и из-за этого получил ожог.

Суд решил удовлетворить требования истца частично, взыскав с предпринимательницы 15 000 рублей компенсации морального вреда и штраф 7500 рублей. Своё решение суд обосновал тем, что мужчине был нанесён легкий вред здоровью, а сторона ответчика ничем не подкрепила свои доводы о вине истца в полученной травме.

Предпринимательница подала апелляцию, однако областной суд оставил её без удовлетворения.