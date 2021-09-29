Москва, 29 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Сроки дисквалификации гандболистов, участвовавших в договорных матчах, утвердил исполнительный комитет Федерации гандбола России (ФГР). Об этом 29 сентября сообщил журналистам гендиректор ФГР Лев Воронин.

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Он рассказал, что Максим Найдунов, Георгий Кириленко, Даниил Дмитриев и Александр Морозов дисквалифицированы на пять лет, Никита Гоголев и Максим Ермолин отстранены на два года. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 сентября 2021 года.

Кроме того, Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов получили дисквалификацию до 30 июня 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФГР временно отстранила восьмерых гандболистов, которые во время выступления за юношескую сборную России делали ставки в букмекерских конторах через третьих лиц.