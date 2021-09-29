Нетанья, Израиль, 29 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Нидерландский тренер израильского клуба «Маккаби» (Нетанья) Реймонд Аттевелд освобожден от занимаемой должности 29 сентября, передают «Вести Израиль». В высшей лиге сыграно пока только четыре круга, команда под руководством данного тренера завоевала в играх лишь два очка.

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Аттевелд проработал в клубе 15 месяцев, до того он тренировал два других клуба, и показанные результаты устроили руководство команды из Нетании. После минувшего сезона тренеру продлили контракт на год, однако сейчас администрация сменила решение.

Ожидается, что Аттевелда заменит ранее работавший в Нетании Реувен Атар.