Москва, 29 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Пугаться большинству российских граждан нечего. Основная часть предложений Минфина касается очень редких и крайне «частных» ситуаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

«Такие ситуации до настоящего момента не были окончательно урегулированы действующим законодательством.

В частности, речь идет о нюансах налогообложения российских граждан, которые живут за рубежом, но оказывают профессиональные услуги отечественным компаниям. Понятно, что подобные операции ФНС старается отлеживать.

А также речь идет о контроле за выигрышами в букмекерских конторах, которые уже давно вызывают у Банка России пристальное внимание.

Окончательное решение еще впереди. Но сами предложения носят вполне обоснованный характер», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ внесло предложение об изменениях в налогообложение физических лиц. Всего планируется внести 12 корректировок.

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