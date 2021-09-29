Изменения в налогообложение: большинству граждан РФ пугаться нечего
Москва, 29 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Пугаться большинству российских граждан нечего. Основная часть предложений Минфина касается очень редких и крайне «частных» ситуаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Prokuror-kaluga.ru
Контроль за уплатой налогов
«Такие ситуации до настоящего момента не были окончательно урегулированы действующим законодательством.
В частности, речь идет о нюансах налогообложения российских граждан, которые живут за рубежом, но оказывают профессиональные услуги отечественным компаниям. Понятно, что подобные операции ФНС старается отлеживать.
А также речь идет о контроле за выигрышами в букмекерских конторах, которые уже давно вызывают у Банка России пристальное внимание.
Окончательное решение еще впереди. Но сами предложения носят вполне обоснованный характер», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ внесло предложение об изменениях в налогообложение физических лиц. Всего планируется внести 12 корректировок.
Читайте также: Минфин предложил внести изменения в налогообложение граждан РФ