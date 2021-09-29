Москва, 29 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Многие страны — экспортеры пшеницы исчерпали свои возможности по наращиванию ее производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Government.ru Пшеница

«В отличие от многих стран — экспортеров пшеницы на мировой рынок, которые в основном исчерпали свои возможности увеличения производства пшеницы, Россия имеет достаточно высокий потенциал наращивания производства и экспорта пшеницы, чтобы не только восстановить лидерство по экспорту, но и значительно оторваться на недосягаемые позиции, — сказал Рамазанов. — Временная потеря лидерства не влечет за собой особых рисков, глобальный рынок — это открытое пространство, где лидерство зависит от предложения и спроса. Однако держаться за мировое лидерство по экспорту в ущерб внутреннему рынку и развитию других отраслей не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть вероятность, что РФ может временно утратить место лидера на мировом рынке зерна.