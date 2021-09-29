София, 29 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Цена одного кубического метра дров на складах государственных и частных торговых предприятий Болгарии по сравнению с предыдущим месяцем выросла приблизительно в полтора раза. Об этом сообщает Болгарское телевидение со ссылкой на свои источники.

Дрова

По словам экспертов, сложившаяся ситуация обусловлена общим энергетическим кризисом в стране.

«Большинство болгар сегодня не уверены в том, что им удастся рассчитаться по государственным тарифам на тепло, — констатировал в комментарии журналистам софийский экономист Тодор Драганов. — Именно поэтому сегодня, в преддверии отопительного сезона, многие жители нашей страны переходят на индивидуальную систему теплоснабжения».

»Совершенно очевидно, что дрова, как наиболее доступный материал, будут дорожать и в дальнейшем», — сказал он.

Напомним, сегодня стоимость одного кубометра подготовленных дров в Болгарии составляет от 90 до 130 левов (соответственно от $54 до $78). Ранее временное правительство Болгарии было вынуждено признать недостаточность финансирования сферы энергетики и предупредило о возможности веерных отключений газа и электроэнергии в период с 1 октября 2021 по 1 апреля 2022 годов.