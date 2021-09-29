Архангельск, 29 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В медучреждениях Архангельской области количество ковидных коек увеличили до 2 392. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

«Ситуация с заболеваемостью северян новой коронавирусной инфекцией по-прежнему остается напряженной. С начала недели мы развернули дополнительные койки в областной больнице, Устьянской, Котласской и Онежской центральных больницах», — сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский.

Кроме того, под койки для заболевших COVID-19 вновь перепрофилировано реабилитационное отделение Первой городской больницы им. Е.Е.Волосевич, а в Северодвинской городской больнице №2 СМП количество ковидных коек достигло 462 — для учреждения это максимум за всю историю пандемии. Свободными там остаются 146 мест.

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Количество занятых коек в регионе ведомство не уточняет.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные Архангельская областная клиническая больница столкнулась с нехваткой мест в реанимационном отделении.