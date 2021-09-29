Москва, 29 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Есть вероятность, что РФ может временно утратить место лидера на мировом рынке зерна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Commoditymkts.wordpress.com Пшеница

«Мировое лидерство России по экспорту пшеницы носит характер устойчивой тенденции, — сказал Рамазанов. — Однако существует некоторая вероятность временной потери позиций лидера, обусловленная нестабильностью развития мировой экономики по причине пандемии. Последняя продолжает влиять на агропродовольственный рынок. Кроме того, вынужденные ограничительные меры правительства РФ по экспорту пшеницы, направленные на решение проблем внутреннего рынка, могут быть преодолены увеличением производства за счет расширения посевных площадей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Алтае зафиксировали серьезное подорожание почти всех зерновых культур.