Москва, , 15:50 — REGNUM ЮНЕСКО следует отреагировать на блокировку немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге YouTube. Этой реакции ожидает Россия, говорится в заявлении российского постпредства при организации в Twitter.

Представители России заявили, что произошло «вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений». Немецкоязычные аккаунты медиахолдинга RT удалены без возможности восстановления.

В постпредстве призвали ЮНЕСКО немедленно отреагировать на инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роскомнадзоре потребовали, чтобы Google разблокировала YouTube-каналы Russia Today, пригрозив видеохостинг-сервису блокировкой в РФ. В российском МИД в происходящем заподозрили информационный блицкриг против Москвы. Поводом для блокировки каналов стали якобы нарушения правил.

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