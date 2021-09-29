Москва, 29 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Самое большое количество импортных автомобилей зарегистрировано в Москве и Московской области. Об этом 29 сентября сообщает агентство «Автостат».

Reg-gai.ru Легковые авто

Так, на начало второго полугодия 2021 года в Москве числилось почти 1,7 млн автомобилей, привезенных из-за рубежа. Их доля составила 46,5% от всех машин зарегистрированных в российской столице.

В Подмосковье количество импортных автомобилей составило 1,1 млн экземпляров (доля — 39,6%). Следом по данному параметру идет Приморский край, где числится 783,3 тыс. импортных автомобилей (доля — 91,4%). Таким образом, в Приморье зарегистрирована самая высокая доля привезенных из-за рубежа машин.

Меньше всего импортных машин на Чукотке — 4,3 тыс. единиц (доля — 67,2%).

Напомним, на начало июля 2021 года в России насчитывалось 16,5 млн легковых машин иностранных брендов, импортированных в страну.

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