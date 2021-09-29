Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» после выборов, которые пройдут 2 октября может распасться. Об этом 29 сентября заявил журналистам бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Георгий Гахария Davit Teteloshvili

«Я уверен, что «Мечта» в такой форме уже не сохранится. Эти выборы пройдут, и «Мечта» также распадется. А дальше посмотрим», — сказал бывший глава правительства.

Журналисты спросили Гахарию, может ли его партия «За Грузию» вступить в союз с партией «Единое национальное движение» (ЕНД). Он ответил, что выступает против насилия и радикализма, поэтому сотрудничество ЕНД считает неприемлемым.

Напомним, в апреле руководство правящей партии «Грузинская мечта» в ходе переговоров по выходу из политического кризиса взяло обязательство провести досрочные парламентские выборы, если партия наберёт менее 43% на местных выборах. В июле председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение «аннулировано». В оппозиции с этим не согласны и продолжают рассчитывать на досрочные парламентские выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Европарламенте выступили за создание в Грузии коалиционного правительства