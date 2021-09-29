В ОЭЗ «Стабна» в Смоленской области придут шесть компаний-инвесторов
Смоленск, 29 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Создание особой экономической зоны «Стабна» в Смоленской области даст региону новые рабочие места, позволит привлечь инвестиции, запустить новые производства и расширить налогооблагаемую базу. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на совещании о перспективах развития создаваемой ОЭЗ 29 сентября заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Постановление о создании первой в Смоленской области ОЭЗ промышленно-производственного типа подписал ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин. Работа по созданию в области первой ОЭЗ была инициирована главой региона в 2019 году — учитывая уникальное географическое положение Смоленщины, а также запросы бизнеса, было решено создать особую экономическую зону именно на территории Смоленского района. ОЭЗ будет создана в непосредственной близости от российско-белорусской границы и федеральной автомобильной трассы М1 «Беларусь»: это имеет принципиально важное значение, так как через Смоленскую область проходит порядка 75% грузов в Россию из Европы.
Заместитель главы Смоленской области Алексей Стрельцов сообщил, что в первичный пул резидентов будущей ОЭЗ включены шесть компаний с проектами в различных отраслях: IT-индустрии, автомобилестроения, химической промышленности, производства трикотажного полотна, корпусной мебели, переработки торфа. Основной фокус сконцентрирован на экспортноориентированных и импортозамещающих проектах. Инвесторы, работающие на территории ОЭЗ, получат ряд налоговых льгот и преференций. Помимо этого, ОЭЗ будет обеспечена объектами инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, что позволяет наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты.