Лима, 29 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Министр юстиции Перу Анибаль Торрес выразил удовлетворение решением судьи США Томаса Хиксона одобрить экстрадицию бывшего перуанского президента Алехандро Толедо для проведения суда по обвинению в коррупции. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

«Мы приветствуем решение судьи Хиксона, которое поддерживает позицию перуанского государства», — сказал Торрес.

По его словам, решение суда свидетельствует о том, что существует достаточно доказательств для экстрадиции Толедо.

В беседе с Prensa Latina Торрес сказал, что единственное, что остается делать бывшему президенту и его адвокату — это подать петицию «хабеас корпус» в качестве тактики затягивания, что приведет к исчерпанию судебного процесса.

Торрес также выразил надежду, что утверждение экстрадиции бывшего президента в Перу будет лишь административной процедурой.

Прокурор Рафаэль Вела, являющийся по совместительству координатором антикоррупционной прокуратуры, которая расследовала коррупционные деяния бывшего президента, тметил, что окончательное решение будет находиться в руках госсекретаря США, который решит, следует ли экстрадировать Толедо.

Он также заявил, что Толедо, когда его экстрадируют, должен быть судим в рамках предварительного заключения — принимая во внимание тот факт, что он отказался явиться на слушания следствия по его делу после бегства в США.