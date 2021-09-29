Москва, 29 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В России есть возможности снимать качественные киноленты, заявил 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, для начинающих режиссёров в России будет предоставлена возможность снять свои работы полностью за государственный счёт. Он напомнил, что сейчас госфинансирование не может превышать 70%.

«В России есть все возможности, чтобы здесь снимали ещё больше качественных и зрелищных кинолент, — заявил Мишустин. — У нас много талантливых режиссёров, одарённых актёров, сценаристов, операторов, других специалистов».

Глава правительства считает, что необходимо раскрыть этот потенциал.