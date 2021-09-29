Крит, Греция, 29 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Лидер греческого Оппозиционного движения за перемены (КИНАЛ) Фотини Геннимата, посетившая пострадавшие от землетрясения районы на Крите, указала на необходимость разработки быстрого и организованного плана для решения сложных проблем и ущерба от землетрясения в регионе. Об этом сообщает AMNA 29 сентября.

Землетрясение

Геннимата была проинформирована о сложившейся ситуации главой организации по антисейсмической защите Эфтимиосом Леккасом, региональным губернатором Крита Ставросом Арнаутакисом, местными мэрами и другими должностными лицами. Затем она посетила центр приема в Аркалохори для тех, кто остался без крова в результате землетрясения.

В комментариях журналистам политик заявила, что меры, объявленные правительством, предпринимаются в правильном направлении, «но должны быть усилены и реализованы в ближайшее время».

Днем ранее на пострадавший от землетрясения Крит прибыл премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера произошло 27 сентября.