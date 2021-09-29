Киев, 29 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Газпром заключил контракт на поставку газа в Венгрию в обход Украины — это очередной удар по энергосистеме страны и очередной шаг к превращению украинской газотранспортной системы в металлолом.

Газ для Украины

Об этом заявил украинский политический эксперт Владимир Шамин сегодня, 29 сентября, комментируя ситуацию с контрактом и реакцию на него официального Киева.

Шамин подчеркивает, что Зеленский уже сегодня должен думать, где он возьмет 10−14 млрд кубометров российского газа на отопление, соответственно, зимой украинцы могут замерзнуть из-за инфантильности его команды.

«Возможно, его советники из «Квартала» подскажут, что газ мы закупим в Европе. Только вот есть проблемы. Во-первых, Европа сама не заполнила до сих пор свои хранилища газа, во-вторых, стоимость газа на биржах уже превысила тысячу долларов. В-третьих, все утверждения о так называемой закупке газа в Европе — это вообще чистая выдумка», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть топливо не уходит в Европу, а остается на Украине, и, таким образом, Киев получает фактическую недостачу 10−14 млрд кубов газа в год.

«А теперь имеем свершившийся факт: газ по украинской трубе не пойдет. Возникает вопрос: где мы будем брать этот газ? Нигде… Власти могли принять договоренности, которых добился Медведчук сначала с премьер-министром России Дмитрием Медведевым еще в 2019 году. Глава Газпрома Алексей Миллер подтвердил, что скидка на газ будет составлять 25%, а президент России Владимир Путин выразил полную поддержку этим договоренностям. Но Зеленский уперся в своей политике циничной русофобии, в результате чего расплачиваться будут украинцы, платя за газ не $175 за кубометр, а $1 тыс.», — отметил Шамин.

В завершение политолог выразил мнение, что США и Германия ясно показали Зеленскому его место в сделке с «Северным потоком-2», и предположил, что скоро на это же место «комику укажет и народ Украины».

ИА REGNUM напоминает, что накануне эксперты уже заявляли, что финансовых потерь от прекращения транзита в Венгрию у Украины не будет, поскольку в настоящий момент действует транзитный контракт с Газпромом по принципу «качай или плати» на 40 млрд кубометров топлива в год, но физические поставки газа упадут, что создаст проблемы, особенно накануне зимы.

Правительство Венгрии и Газпром в понедельник, 27 сентября, заключили долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года в обход Украины.