Калуга, 29 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Заседание Городской думы Калуги состоялось сегодня, 29 сентября. Вновь избранный депутат по избирательному округу №16 Леонид Чижов принёс присягу, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил ему удостоверение и значок депутата. Знак «За личный вклад в развитие Калуги» был вручён заместителю председателя Городской думы Сергею Павлову, также депутаты были награждены знаками «650 лет Калуге».

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 29.09.2021

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, парламентарии внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов. В схему дополнительно включается 25 объектов: 19 автоматов по продаже воды, 5 автоматов по продаже продовольственных товаров в школах, а также торговая палатка в парке Театра юного зрителя. Скорректированы границы ТОС «Старый город» — в состав территориальной общины вошёл дом №3 по ул. Сквер Мира, исключаются дома №4−12 по чётной стороне улицы Баумана.

Было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны водопроводные и канализационные сети, несколько нежилых зданий в городском бору, газопроводы высокого и низкого давления, сети электроснабжения, полуразрушенное здание на территории Березуйского оврага. Внесены поправки в решение «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования». В нормативы включена информация по проектированию велосипедных дорожек и полос для велосипедистов, пунктам охраны правопорядка. Включены предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами охраны правопорядка, такими, как участковые пункты полиции.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 29.09.2021

Петр Сергиенко назначен на муниципальную должность председателя Контрольно-счётной палаты города Калуги. Федеральным законом №255-ФЗ «О внесении изменений в закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований» установлена императивная норма об отнесении должности председателя контрольно-счётного органа к муниципальным должностям. Петр Сергиенко назначен на муниципальную должность председателя КСП с 30 сентября 2021 г. сроком на пять лет. Ранее депутаты внесли соответствующие поправки в положение «О Контрольно-счётной палате города Калуги». Глава городского самоуправления Юрий Моисеев поздравил Петра Сергиенко с назначением и пожелал успешной работы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 29.09.2021

В рамках часа контроля депутаты рассмотрели информацию о ходе ремонта межквартальных проездов в Калуге. Всего в текущем году запланирован ремонт 112 проездов, перечень был составлен с учётом предложений депутатов Городской думы. Силами МБУ СМЭУ в полном объёме выполнен ремонт 37 проездов площадью 2713 кв. метров на сумму 2,5 млн. рублей. 1 сентября заключён контракт с ООО «Новые строительные технологии» на сумму 40 млн. рублей. Контракт предусматривает ямочный ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов по 75 адресам. Ремонт выполнен на 35%. По состоянию на 28 сентября полностью завершены работы по ремонту 25 объектов. Из-за дождей ремонт был приостановлен, в настоящее время три бригады работают ещё на 18 объектах. Завершить ямочный ремонт планируется к 15 октября. «В избирательном округе №24 подрядчик ещё не приступил к работам, по всему городу им необходимо отремонтировать ещё 75 объектов, сможет ли подрядная организация уложиться в сроки и качественно провести ямочный ремонт?» — поинтересовался депутат Алексей Колесников. Руководитель ООО «Новые строительные технологии» Дмитрий Сидельников заверил депутатов, что работы ведутся в хорошем темпе и при соответствующих погодных условиях ремонт будет завершён в срок.

«Реализуется важный для города проект, замечательно, что Городская управа смогла найти на него необходимые средства. Межквартальные проезды уже давно требовали ремонта, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Депутаты контролируют качество работ, вместе с жителями участвуют в приёмке. По прогнозам ожидается хорошая погода, подрядчику необходимо использовать это время и завершить работы до конца строительного сезона». Вопрос остаётся на контроле депутатского корпуса.