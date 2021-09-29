Ярославль, 29 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Ярославле на Стрелке пройдут новые археологические раскопки. Для этого часть территории древнейшей части города огораживают строительным забором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Забор на Стрелке в Ярославле

Забор, который устанавливается между Успенским собором и Вечным огнём, вызвал вопросы у ярославцев в социальных сетях. Люди высказывали предположения, что на Волжской набережной начинается строительство пятизвёздочного отеля. Однако в департаменте строительства Ярославской области пояснили, что разрешение на строительство ещё не выдавалось. Назначение забора объяснили городские власти.

«Ограждение установлено по границам земельных участков, расположенных по адресам: Волжская наб., у дома 1, Волжская наб., дом 3. Земельный участок у дома 1 по Волжская набережной площадью более 5 тысяч квадратных метров является собственностью Ярославской области и предоставлен в аренду ООО «ИНТЕР-Отель» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство гостиничного комплекса «Пять звезд» на Волжской набережной в г. Ярославле». Соглашение о реализации указанного проекта гостиничного комплекса было заключено между Правительством области и ООО «ИНТЕР-Отель» в 2017 году. Установка строительного забора выполнена в связи с устройством на участке планируемого строительства раскопа в целях проведения археологических полевых работ в границах территории объекта археологического наследия «Стрелка — место основания города Ярославля в начале XI в.», а также планируемыми работами по демонтажу существующих коммуникаций, перекладкой трассы, устройством новых тепловых сетей, реконструкцией инженерного оборудования», — сообщили в мэрии Ярославля.

Иначе говоря, строительство отеля требует прокладки новых сетей к нему. Поскольку вся территория Стрелки является памятником, эти работы требуют предварительных археологических раскопок. Такие же раскопки ранее проводились на территории самого будущего отеля. Археологи нашли остатки деревянных строений первых веков существования Ярославля, а также фрагменты посуды, свидетельствующие о широких экономических связях города на заре его существования.