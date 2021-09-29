В Ярославле забор на Стрелке объяснили подготовкой к строительству отеля
Ярославль, 29 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Ярославле на Стрелке пройдут новые археологические раскопки. Для этого часть территории древнейшей части города огораживают строительным забором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Забор, который устанавливается между Успенским собором и Вечным огнём, вызвал вопросы у ярославцев в социальных сетях. Люди высказывали предположения, что на Волжской набережной начинается строительство пятизвёздочного отеля. Однако в департаменте строительства Ярославской области пояснили, что разрешение на строительство ещё не выдавалось. Назначение забора объяснили городские власти.
Иначе говоря, строительство отеля требует прокладки новых сетей к нему. Поскольку вся территория Стрелки является памятником, эти работы требуют предварительных археологических раскопок. Такие же раскопки ранее проводились на территории самого будущего отеля. Археологи нашли остатки деревянных строений первых веков существования Ярославля, а также фрагменты посуды, свидетельствующие о широких экономических связях города на заре его существования.