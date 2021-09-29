Афины , 29 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Греческий министр защиты граждан Такис Теодорикакос объявил 29 сентября об усилении ночных патрулей на улицах Аттики с 1 ноября. Теодоракакос сделал это заявление в публичной речи перед СМИ во время своего визита в полицейское управление Каллифеи.

Преступность

Он также сообщил, что по состоянию на понедельник, 4 октября, в отделы полиции будет добавлено 1026 полицейских.

Ранее, 14 сентября, Теодораксос пообещал, что присутствие полиции в районах региона Аттика будет усилено, поскольку 70% преступной деятельности в стране происходит в столице региона и ее окрестностях.

Аттика — самый густонаселенный регион Греции, в нем находится столица страны Афины. По словам министра, многие полицейские управления в Аттике недоукомплектованы, поэтому они вскоре будут усилены.

Особое внимание будет уделено усилиям полиции по борьбе с организованными наркобизнесом и проблеме наркотиков в целом.