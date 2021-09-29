Ханты-Мансийск, 29 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Югре «Газпром нефть» запустила в эксплуатацию первую в российской нефтегазовой отрасли беспилотную грузовую систему на базе электромобиля «ГАЗель NEXT». Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Беспилотные грузовые автомобили

Беспилотный электромобиль ежедневно совершает рейсы по промысловым дорогам Южно-Приобского месторождения наравне с другими участниками движения. Беспилотные КАМАЗы позволят в два раза увеличить объём зимних грузоперевозок, так как автомобили могут выходить в рейсы круглосуточно при значительно более высоком уровне безопасности.

На Южно-Приобском месторождении проходит испытания ещё один тип беспилотников — это тяжёлый беспилотный вертолёт «Аэромакс». Он доставляет грузы на труднодоступные объекты при меньших затратах, чем автотранспорт.